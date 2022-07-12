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Тимошенко объяснил, как ВС РФ могут положить конец обстрелам мирных жителей со стороны ВСУ

Тимошенко объяснил, как ВС РФ могут положить конец обстрелам мирных жителей со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Подразделения ВС РФ должны дойти до Западной Украины, чтобы лишить украинскую армию возможности обстреливать Новую Каховку, территорий ЛДНР и приграничные районы России.

С таким заявлением в интервью «ПолитЭксперту» выступил полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он подчеркнул, что после освобождения Донбасса союзные силы должны двигаться дальше, чтобы националисты не могли бить по мирным городам.

«Белгородская, Курская, Брянская область не будут в безопасности до тех пор, пока мы не войдем в Черниговскую, Сумскую и другие регионы вдоль границы», — рассказал аналитик.

Тимошенко также отреагировал на новость о том, что США могли напрямую участвовать в обстреле Новой Каховки. По его словам, у РФ есть возможность косвенно наказать американцев за это — «поддерживать» их экономику в том же ужасном состоянии, в котором она пребывает после начала СВО.

ВСУ США Украина
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