Тимошенко объяснил, как ВС РФ могут положить конец обстрелам мирных жителей со стороны ВСУ

Тимошенко также отреагировал на новость о том, что США могли напрямую участвовать в обстреле Новой Каховки. По его словам, у РФ есть возможность косвенно наказать американцев за это — «поддерживать» их экономику в том же ужасном состоянии, в котором она пребывает после начала СВО.