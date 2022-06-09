Times: стоимость бензина в Великобритании обновила 17-летний суточный рекорд

Согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Великобритании составила 180,7 пенса (2,2 доллара). В то же время в RAC предупредили, что если суточный темп роста цен на бензин в королевстве сохранится таким же, то цена на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).