Times: стоимость бензина в Великобритании обновила 17-летний суточный рекорд

Цена за литр бензина в Великобритании составила 180,7 пенса (2,2 доллара), что на 2 пенса (0,02 доллара) больше, чем днем ранее. Это рекордный суточный прирост за 17 лет, пишет газета Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC).
Согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Великобритании составила 180,7 пенса (2,2 доллара). В то же время в RAC предупредили, что если суточный темп роста цен на бензин в королевстве сохранится таким же, то цена на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).
Кроме того, стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (примерно 2,16 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена составляла 170,35 пенса. Цена дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (почти 2,3 доллара).