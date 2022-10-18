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Times of India: музыка и приятный вечер с друзьями могут помочь побороть тягу к вредной пище

Times of India: музыка и приятный вечер с друзьями могут помочь побороть тягу к вредной пище
pxhere.com

Зависимость от переедания и тяга к вредной пище могут быть связаны с эмоциональными потребностями человека и триггерами, на которые организм откликается. Перечислены эффективные способы борьбы с пристрастием.

Одной из причин бесконтрольного аппетита является хронический стресс, который влияет на уровень гормонов. Для борьбы с это проблемой необходимо воспользоваться иными способами борьбы с эмоциональным выгоранием. Например, пообщаться с коллегами и друзьям, послушать любимую музыку или заранее спланировать увлекательный вечер, передает издание Times of India

Прогулка быстрым шагом эффективно помогает сбросить лишний вес, передает телеканал «360». Израильские специалисты сообщили об успехе в похудении у женщин после интенсивной ходьбы.

Осенняя хандра является одной из причин набора веса в период холодов, сообщает «Вечерняя Москва». Врач Галина Маханькова дала рекомендации по поддержанию фигуры.

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