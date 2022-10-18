Times of India: музыка и приятный вечер с друзьями могут помочь побороть тягу к вредной пище

Одной из причин бесконтрольного аппетита является хронический стресс, который влияет на уровень гормонов. Для борьбы с это проблемой необходимо воспользоваться иными способами борьбы с эмоциональным выгоранием. Например, пообщаться с коллегами и друзьям, послушать любимую музыку или заранее спланировать увлекательный вечер, передает издание Times of India