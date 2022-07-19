Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что киевские власти пообещали уничтожить Черноморский флот РФ и отвоевать Крым. Соответствующие слова украинского политика были представлены в Times.
Как заявил Гаврилов, «очистка» Черного моря Украиной якобы уже началась с острова Змеиный, и рано или поздно ВСУ устроят атаку на российский Черноморский флот.
Замминистра обороны Украины подчеркнул, что киевский режим считает это необходимым якобы для обеспечения безопасности страны.
Гаврилов также заявил, что Россия должна отказаться от Крымского полуострова.