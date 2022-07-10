Times: британцы ездят медленнее и ходят пешком, экономя на бензине

Рекордно высокие цены на топливо в Британии привели к резкому снижению спроса на него на автозаправках: владельцы личных машин сокращают расходы и экономят на бензине.
Как рассказали авторы Times, британцы из-за огромных цен начали экономить на бензине: одни стараются ездить медленнее, другие и вовсе стали ходить на работу пешком. Британские обозреватели со ссылкой на данные департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии отметили, что с 27 июня выручка автозаправок по стране упала на 11% по сравнению с допандемийными показателями.
Кроме того, владельцы заправок вынуждены отказываться от продажи скоропортящихся продуктов — покупателей слишком мало.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.