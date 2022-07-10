Times: британцы ездят медленнее и ходят пешком, экономя на бензине

Как рассказали авторы Times, британцы из-за огромных цен начали экономить на бензине: одни стараются ездить медленнее, другие и вовсе стали ходить на работу пешком. Британские обозреватели со ссылкой на данные департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии отметили, что с 27 июня выручка автозаправок по стране упала на 11% по сравнению с допандемийными показателями.