Times: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск

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Британский спецназ возобновил подготовку украинских войск на Украине. Об этом сообщает The Times.
Издание со ссылкой на двух офицеров украинских батальонов информирует, что на прошлой и позапрошлой неделях солдаты занимались подготовкой непосредственно под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании
Капитан батальона, дислоцированного в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использовать противотанковые ракеты NLAW. Ранее США вместе с союзниками передали украинским военным 25 тысяч ЗРК и 60 тысяч противотанковых комплексов.
Times напоминает, что в феврале британские военные инструкторы покинули Украину. Минобороны Великобритании отказалось подтверждать информацию о возвращении специалистов.
Ранее сообщалось, что США получили дипломатическую ноту из России из-за накачки Украины оружием. Очередной пакет военной помощи США должен составить 800 млн долларов.