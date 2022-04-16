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    Times: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Британский спецназ возобновил подготовку украинских войск на Украине. Об этом сообщает The Times.

    Издание со ссылкой на двух офицеров украинских батальонов информирует, что на прошлой и позапрошлой неделях солдаты занимались подготовкой непосредственно под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании

    Капитан батальона, дислоцированного в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использовать противотанковые ракеты NLAW. Ранее США вместе с союзниками передали украинским военным 25 тысяч ЗРК и 60 тысяч противотанковых комплексов.

    Times напоминает, что в феврале британские военные инструкторы покинули Украину. Минобороны Великобритании отказалось подтверждать информацию о возвращении специалистов.

    Ранее сообщалось, что США получили дипломатическую ноту из России из-за накачки Украины оружием. Очередной пакет военной помощи США должен составить 800 млн долларов.

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