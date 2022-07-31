Тимати закрыл сделку по покупке Starbucks и пообещал не устраивать “чудовищные ребрендинги”

Тимати

Тимати сообщил в своих социальных сетях, что вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел активы Starbucks в России. Рэпер пообещал не устраивать “чудовищные ребрендинги” (вероятно, намекая на спорный ребрендинг бывшего “Макдоналдса”) и призвал всех желающих поучаствовать в разработке новой символики сети кофеен.

Даю вам время до понедельника. После, самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен. <…> У нас стоит достаточно амбициозная задача: сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны, мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!

Тимати попросил дизайнеров не забывать, что бывший Starbucks теперь — “на 100% российский бренд”.

Компания Starbucks приостановила деятельность в России еще в начале марта, а в мае объявила об окончательном уходе из страны. В июле Forbes сообщил, что новыми владельцами бизнеса станут Тимати, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский и компания “Синдика” сенатора Арсена Канокова. Однако в своем посте о закрытии сделки рэпер не упомянул “Синдику”.

Открытие обновленных кофеен запланировано на август.