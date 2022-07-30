Рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал совладельцем сети кофеен Starbucks. Обязанности руководителя он разделил с ресторатором Антоном Пинским.
«Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», — написал Тимати в социальных сетях.
Новые владельцы сети все еще работают над меню и названием, но уже заверяют, что двери заведений откроются в августе. Тимати и Пинский пообещали, что не разочаруют любителей кофе.