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Тимати стал совладельцем сети кофеен Starbucks

Тимати стал совладельцем сети кофеен Starbucks
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал совладельцем сети кофеен Starbucks. Обязанности руководителя он разделил с ресторатором Антоном Пинским. 

«Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», — написал Тимати в социальных сетях.

Новые владельцы сети все еще работают над меню и названием, но уже заверяют, что двери заведений откроются в августе. Тимати и Пинский пообещали, что не разочаруют любителей кофе. 

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RusNewsToday24
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