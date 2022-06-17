Тимати ознакомился с инновационными экспонатами на ПМЭФ

Известный российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) неожиданно для всех появился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Второй день площадка выставочного центра «Экспофорум» принимает гостей. Это место оказалось интересным не только для экспертов различных сфер, но и отечественных звезд, среди которых был Тимати.
Исполнитель прогулялся по павильонам выставки, чтобы ознакомиться с инновационными экспонатами. Снимки Тимати публикует ФАН, входящий в Медиагруппу «Патриот».
Основатель Black Star заинтересовался площадкой «VK Музыка». Там у Юнусова случилась импровизированная коллаборация с Mia Boyka. На ПМЭФ ранее появились певица Диана Гурцкая и поп-король Филипп Киркоров.