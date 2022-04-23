Тимати и Григорий Лепс лишились части своего капитала

Лепсу повезло немного больше, чем рэперу. Продюсерский центр музыканта заработал 3,6 млн рублей. Хотя не обошлось и без убытков. Его фирма аксессуаров не смогла реализовать очки, и понесла потери в 1,7 млн рублей. Кроме того, певец отписал бывшей жене свою ювелирную компанию, которая в прошлом году принесла доход в 4,4 млн рублей.