Тимати и Григорий Лепс лишились части своего капитала

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Рэпер Тимати и певец Григорий Лепс подали минусовую отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) за прошлый год.
Многие знаменитости отчитались о своих доходах в налоговую к середине весны. Теперь стало известно, кто сколько заработал в 2021 году. Оказалось, что некоторые вовсе ничего не получили со своих бизнесов.
Тимати, например, понес убытки со своего нового продюсерского проекта. Фирма принесла минус 11 млн рублей, лишив исполнителя части капитала, выяснила kp.ru.
Лепсу повезло немного больше, чем рэперу. Продюсерский центр музыканта заработал 3,6 млн рублей. Хотя не обошлось и без убытков. Его фирма аксессуаров не смогла реализовать очки, и понесла потери в 1,7 млн рублей. Кроме того, певец отписал бывшей жене свою ювелирную компанию, которая в прошлом году принесла доход в 4,4 млн рублей.