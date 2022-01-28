Тим Кук: Apple достигла рекордной выручки благодаря инновационной линейке продуктов

Тим Кук: Apple достигла рекордной выручки благодаря инновационной линейке продуктов Новости
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Американская корпорация Apple опубликовала финансовую отчетность за первый квартал года. Доходы компании оказались на рекордном уровне, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на релиз компании.

Прошедший квартал, закончившийся 25 декабря, оказался на 11% более прибыльным, чем годом ранее. За это время компания заработала 123,9 миллиарда долларов. Этот уровень оказался рекордным для компании, однако ее руководитель Тим Кук заявил, что ожидает дальнейшего роста. По его словам, продукция фирмы была наиболее инновационной в последнее время.

«Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю», — сказал он.

Одной из следующих функций iPhone, над которой работает Apple, может стать функция распознавания лица в маске. Об этом улучшении Face ID ранее рассказывали «Народные Новости».

 
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