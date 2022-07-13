Тилль Линдерманн раскритиковал «переборщившую с пластикой» Лободу

Чибисов в беседе с журналистами «Комсомольской правды» вспомнил слова Линдерманна о ситуации, в которую попал музыкант. Как выяснилось, рокер на основании заключенного контракта встречался с Лободой, которая платила ему за каждый визит 150 тысяч евро. Сам музыкант не понимал, зачем Светлане вообще это было нужно.