Тилль Линдерманн раскритиковал «переборщившую с пластикой» Лободу

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов раскрыл любопытные факты о взаимоотношениях популярной певицы Светланы Лободы и звездного немецкого-рок музыканта Тилля Линдерманна. Как выяснилось, исполнительница обманывала своих поклонников, рассказывая, что у нее роман с Тиллем.
Чибисов в беседе с журналистами «Комсомольской правды» вспомнил слова Линдерманна о ситуации, в которую попал музыкант. Как выяснилось, рокер на основании заключенного контракта встречался с Лободой, которая платила ему за каждый визит 150 тысяч евро. Сам музыкант не понимал, зачем Светлане вообще это было нужно.
«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой», — рассказал Чибисов.
Он добавил, что на самом деле Лобода родила дочь Тильду от женатого любовника, который оставил ее одну беременной.