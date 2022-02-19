TikTok заблокировал профиль РИА Новости и удалил видео с заявлением Пушилина

TikTok заблокировал профиль РИА Новости и удалил видео с заявлением Пушилина Новости
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Социальная сеть TikTok заблокировала профиль РИА Новости. Ресурс перед этим удалил видеозапись заявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к гражданам ДНР из-за эвакуации жителей.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля. РИА Новости освещали события на территории ДНР и ЛНР, включая эвакуацию граждан в Ростовскую область из-за угрозы нападения Украины на Донбасс. Примерно в 01:00 по московскому времени социальная сеть удалила из профиля издания видео с обращением Пушилина к гражданам ДНР. В ролике глава республики заявил, что жителям необходимо временно эвакуироваться в Россию.

На тот момент видео посмотрели 1,2 миллиона человек. При этом аналогичный ролик с заявлением главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника осталось на аккаунте. Это видео посмотрели более 1,9 млн пользователей.

 
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