«Тихушник»: Тигран Кеосаян жестко прошелся по сбежавшему из России актеру Анатолию Белому

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян резко высказался в адрес покинувшего Россию актера Анатолия Белого, а также других артистов, которые после начала спецоперации на Украине уехали из страны.
Кеосаян подчеркнул, что все знаменитости, которые выступили против действий России, являются проводниками чужого мнения.
«Вы — тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и с этой властью ассоциироваться не хотите (…). Почему вы решили судить о вещах, о которых ничего не знаете?!”, — заявил Тигран во время своего на Youtube.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.