Тихий убийца в горшке: почему этот цветок не стоит держать дома

Необъяснимый феномен растений. Большинство людей любит украшать свой дом комнатными растениями.

Вазоны с цветами добавляют жилищу уюта, а некоторые из них и вовсе являются полезными для здоровья человека, имея способность чистить воздух и укреплять функции организма. Но в то же время, существуют также растения, держать которые в квартире крайне нежелательно.

К таким растениям относится довольно часто встречающаяся в домах у многих диффенбахия. Несмотря на то, что её можно встретить в каждой второй квартире, диффенбахия является опасной из-за ядовитого сока, который выделяют сломанные стебли. Попадание его на слизистую рта или глаз может обернуться ожогом.

Похожим эффектом также обладает сок азалии, правда последствия от попадания этого вещества в организм могут оказаться куда более серьезными. Тошнота, жжение и обильное слюноотделение — это лишь малая часть последствий, с которыми может столкнуться неосторожный владелец азалии. В некоторых случаях ядовитый сок этого растения может также привести к смерти.

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