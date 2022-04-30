Тихий сверхзвуковой реактивный самолет НАСА X-59 готовится к лётным испытаниям

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Новый сверхзвуковой реактивный самолет НАСА X-59 прибыл в этом месяце на завод Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле для сборки в преддверии летных испытаний, которые состоятся в этом году.

До этого самолёт был в Форт-Уэрте, штат Техас, где с декабря он подвергался стресс-тестам, чтобы использовать специализированное оборудование.





«По возвращении в Калифорнию X-59 пройдет дальнейшие наземные испытания, поскольку он приближается к полному завершению своей разработки и продолжает продвигаться к первому полету», — говорится в заявлении НАСА.

X-59 представляет собой последнюю попытку НАСА уменьшить звуковые удары, связанные со сверхзвуковыми самолетами. В то время как такие транспортные средства быстро перемещаются в воздухе, они вызывают много вибрации и шума, так как превышают скорость звука. Легендарный самолёт Concorde, который ушел «на пенсию» в 2003 году, создавал максимальный шум 105 децибел, что сравнимо с ударом грома поблизости.

При этом X-59, как утверждает НАСА, должен быть не более шумным, чем дверь автомобиля, хлопнувшая на расстоянии 6 метров. Если первые лётные испытания пройдут по плану, то НАСА планирует показать общественности в США в 2024 году.





«Цель НАСА — собрать и предоставить регулирующим органам данные, которые могут, наконец, решить проблему звукового удара и открыть будущее для коммерческих сверхзвуковых полетов, резко сократив время полета», — добавляет НАСА.