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Тигран Кеосаян с «гомерическим хохотом» отреагировал на эмиграцию Белого из России

Тигран Кеосаян с «гомерическим хохотом» отреагировал на эмиграцию Белого из России
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян высмеял решение российского актера Анатолия Белого покинуть Россию.

В ходе эфира шоу «Кеосаян Daily» Кеосаян заявил, что поступок Белого вызывает у него только смех.

«Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи», – высказался телеведущий.

Напомним, что Анатолий Белый уехал из России в Израиль после начала спецоперации по защите республик Донбасса.

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