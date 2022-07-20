Тигран Кеосаян с «гомерическим хохотом» отреагировал на эмиграцию Белого из России

«Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи», – высказался телеведущий.