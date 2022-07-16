TheArticle: два союзника США подталкивают Украину к капитуляции ради сотрудничества с Россией

«Франция и Германия хотят вновь начать заигрывать с Россией и вести с ней дела, как это было до 24 февраля этого года. Все трое возмущены гегемонией США в Европе и настроены на то, чтобы Украина сдалась, хоть Франция и Германия заявляют об обратном», — пишет эксперт.