Как минимум два союзника США желают скорейшего завершения украинского конфликта любыми способами. Таким мнением поделился аналитик и бывший кандидат в мэры Лондона Джон Жилински в статье для TheArticle.
По мнению эксперта, Вашингтон больше не сможет рассчитывать на поддержку двух союзников. Кризис из-за действия санкций вынуждает Париж и Берлин склонять Киев к скорейшему разрешению конфликта любыми способами. Членам ЕС необходимо восстановить сотрудничество с Россией для стабилизации экономики, цитирует материал издание «ПолитРоссия».
«Франция и Германия хотят вновь начать заигрывать с Россией и вести с ней дела, как это было до 24 февраля этого года. Все трое возмущены гегемонией США в Европе и настроены на то, чтобы Украина сдалась, хоть Франция и Германия заявляют об обратном», — пишет эксперт.
На данный момент только Великобритания и Польша готовы беспрекословно выполнять требования Запада. Остальные страны Европы вполне устроит победа Москвы, считает Жилински.
Ранее немецкий журналист Ульрих Райц заявил о трех рычагах давления на США, которые имеются у российского лидера Владимира Путина.