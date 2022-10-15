The Witcher 3 с трассировкой и контентом из сериала Netflix, RDR2 и Grand Theft Auto VI — подробности об игрового инсайдера

Известный игровой инсайдер Адриен Переа (Adrien Perea) сообщает, что релиз оптимизированной до новых приставок версии The Witcher 3: Wild Hunt состоится уже в этом месяце.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5 должна выйти одновременно с новым контентом для игры, который вдохновлен сериалом «Ведьмак» от Netflix. При этом, обновление будет распространяться бесплатно. Благодаря обновлению в игре появятся улучшенные текстуры и современные технологии вроде трассировки лучшей.

Тот же инсайдер сообщи грустную новость для поклонников Red Dead Redemption 2, которые ждали выхода обновленной версии Red Dead Redemption 2. По его словам, Rockstar решила полностью отменить разработку версии, которую ждали владельцы Xbox Series X/S и PS5. Напомним, ещё в июле этого года другой игровой инсайдер Tez2 сообщал, что Rockstar отменила работу над соответствующим обновлением Red Dead Redemption 2.





Наконец Адриен Переа добавил, что компания Rockstar не планирует в этом месяце официально представлять представлять общественности игру Grand Theft Auto VI, видеоролики из которой недавно утекли в Сеть.

Адриен Переа первым точно сообщил о переносе Hogwarts Legacy и Forspoken, а также раскрыл детали об Assassin’s Creed: Mirage, Assassin’s Creed: Project Red и Assassin’s Creed: Project Hexe.