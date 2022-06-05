The Washington Post: работа российской артиллерии деморализует ВСУ

Интенсивная работа российской артиллерии по позиция Вооруженных сил Украины сильно деморализует украинских военнослужащих, пишет американское издание The Washington Post, передает ТАСС.
Российская спецоперация проходит через «деморализующую стадию» для украинских военных, отмечают американские авторы. Одной из главных причин упаднических настроений ВСУ и нацбатов они считают российскую артиллерию. По словам одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого, ВС РФ ведут круглосуточные обстрелы по украинским позициям. Он подчеркнул, что с этим «ничего нельзя сделать».
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», — сказал Погорелый.
Чувство беззащитности, регулярность и интенсивность обстрелов приводят к невероятной деморализации личного состава украинской армии, подтверждает эксперт из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерик Кейган. По его словам, это приводит к нервному истощению.
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак — все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует, дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях», — полагает Кейган.
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