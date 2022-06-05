The Washington Post: работа российской артиллерии деморализует ВСУ

«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», — сказал Погорелый.