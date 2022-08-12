Украина может лишиться месторождений с полезными ископаемыми на сумму свыше 12,4 трлн долларов, если в ходе спецоперации они перейдут под контроль России, отметили аналитики американского издания The Washington Post, передает ФБА «Экономика сегодня».
Недра Украины крайне богаты полезными ископаемыми. Так, на территории этой страны есть 117 из 120 металлов и минералов, применяемых в высокотехнологичных производствах, начиная от военной промышленности, заканчивая смартфонами и прочей бытовой техникой.
«Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, они останутся в сильной зависимости от российских углеводородов», — опасается соучредитель SecDev. Роберт Мугг.
Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что сегодня велик риск развития украинской экономики по «прибалтийскому сценарию». Он подразумевает, что страна утратит весь сырьевой потенциал, превратившись в европейский несамостоятельный придаток.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.