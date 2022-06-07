The Washington Post: Китай тайно возводит военно-морскую базу в Камбодже

Китай создает секретную базу для своих военно-морских сил в Камбодже, сообщают американские СМИ.
Обозреватели издания The Washington Post в своем материале пишут, что объект возводится на севере камбоджийской военно-морской базы Реам в юго-западной части страны, которая расположена на берегу Сиамского залива. При этом Пекин и Пномпень скрывают факт строительства, отметили журналисты.
Отмечается, что Индо-Тихоокеанский регион, где КНР намерена основать военно-морскую базу, рассматривается республикой как «законная и историческая сфера влияния», поэтому появление здесь такого объекта имеет стратегическую ценность для Китая.
Ранее сообщалось, что Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе, передает RT.