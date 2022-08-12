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The Washington Post: историки предупредили Байдена о плачевном состоянии демократии в США

The Washington Post: историки предупредили Байдена о плачевном состоянии демократии в США
pxhere.com

Президент США Джо Байден получил двухчасовой урок по истории от группы академиков. Об этом сообщили журналисты The Washington Post.

Авторы издания отметили, историки предупредили Байдена о плачевном состоянии демократии в США. Эксперты сравнили нынешнюю ситуацию с предвыборной обстановкой 1940 года. Тогда еще президент США Франклин Рузвельт пытался противостоять симпатии американцев к европейскому фашизму.

«Президент Байден на прошлой неделе, в один из самых напряженных периодов своего президентства, взял перерыв, чтобы получить почти двухчасовой частный урок истории от группы академиков, которые били тревогу о плачевном состоянии демократии в стране и за рубежом», — рассказали журналисты.

Ранее в прессе допустили добровольную отставку Байдена. Состояние здоровья главы государства вызывает беспокойство. Не так давно он признался, что более раком. Кроме того, президента заметили протягивающим руку пустому месту. Об этом сообщили на телеканале RT.

Байден демократия США
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