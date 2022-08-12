The Washington Post: историки предупредили Байдена о плачевном состоянии демократии в США

«Президент Байден на прошлой неделе, в один из самых напряженных периодов своего президентства, взял перерыв, чтобы получить почти двухчасовой частный урок истории от группы академиков, которые били тревогу о плачевном состоянии демократии в стране и за рубежом», — рассказали журналисты.