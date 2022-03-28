The Washington Post: иностранным наемникам на Украине не хватает снаряжения и оружия

Согласно информации издания, ставка президента Украины

Владимира Зеленского на иностранных наемников не оправдала себя, поскольку с

каждым днем желающих вести бои на стороне Киева становится все меньше.

Зарубежные «гости» массово возвращаются домой после встречи с российскими

войсками и ракетных ударов ВКС РФ по базам подготовки наемников на украинской

территории. Те, кому повезло уцелеть, жалуются на плохое снабжение добровольцев

оружием и снаряжением.