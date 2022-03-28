The Washington Post: иностранным наемникам на Украине не хватает снаряжения и оружия

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Наемники из США и других стран НАТО, прибывшие на Украину
для участия в боевых действиях, жалуются на плохое снабжение. Об этом пишет
газета The Washington Post.
Согласно информации издания, ставка президента Украины
Владимира Зеленского на иностранных наемников не оправдала себя, поскольку с
каждым днем желающих вести бои на стороне Киева становится все меньше.
Зарубежные «гости» массово возвращаются домой после встречи с российскими
войсками и ракетных ударов ВКС РФ по базам подготовки наемников на украинской
территории. Те, кому повезло уцелеть, жалуются на плохое снабжение добровольцев
оружием и снаряжением.
«Прошло уже 15 дней, но я до сих пор не получил оружия,
бронежилета и шлема, хотя нашу базу постоянно обстреливают», – заявил один из
американских наемников по имени Адам.
Помимо этого, также существует опасность попадания в плен к
военнослужащим ВС РФ и Кремль сможет использовать это как доказательство, что поддержка
Киева Вашингтоном была спланирована заранее.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации ВС РФ удары наносятся только по военным
объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.