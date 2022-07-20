The Wall Street Journal: глупость западных политиков сыграла на руку Путину

По словам эксперта, США и их союзники совершили множество ошибок в энергетической сфере, передает «ПолитРоссия». Сейчас, например, Германия опасается ограничения поставок российского газа, поэтому сократила военную помощь Украине. Кроме того, ранее немецкие политики остановили работу атомных электростанций, сделав ФРГ более зависимой от РФ, заявил журналист.