Президент Владимир Путин уже на протяжении многих лет пользуется глупостью западных политиков. Об этом сообщил американский журналист Холман В. Дженкинс — младший в статье для издания The Wall Street Journal.
По словам эксперта, США и их союзники совершили множество ошибок в энергетической сфере, передает «ПолитРоссия». Сейчас, например, Германия опасается ограничения поставок российского газа, поэтому сократила военную помощь Украине. Кроме того, ранее немецкие политики остановили работу атомных электростанций, сделав ФРГ более зависимой от РФ, заявил журналист.
«Эта глупость распространена по всему Западу и является преимуществом для Путина», — отметил Дженкинс-младший.
Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Путин назвал ошибкой пренебрежение Европы по отношению к традиционной энергетике.