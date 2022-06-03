The Wall Street Journal: элиты из США и Германии вступили в битву за будущее Украины

Запад разделился на две противоборствующие группы, которые по-разному видят будущее Украины, пишет американское издание The Wall Street Journal, передает РИА Новости.
Поставки тяжелого вооружения Украине — один из главных вопросов, вызывающих разногласия среди западных элит.
«Страны Евросоюза начинают опасаться, что это приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров», — пояснил автор материала.
С одной стороны, свои интересы пытаются продавить Великобритания и США, возглавляющие группу, куда также вошли страны Центральной и Северной Европы. Они убеждены, что уровень эскалации НАТО и России будет лишь нарастать, поэтому считают необходимым поставить Киеву как можно больше оружия, чтобы ослабить Москву.
Этой группе противостоит другая, пишет автор американского издания. Ее возглавили Германия и Франция, проявляющие все меньше рвения в вопросе накачки Украины тяжелым вооружением. Берлин и Париж сомневаются, что следует рассматривать РФ как прямую угрозу для НАТО.
Разногласия двух западных групп особенно хорошо заметны в последние недели на фоне продвижения российских войск вглубь Донбасса. Франция и Германия все чаще призывают Украину пойти на уступки, сев за стол переговоров. США и Великобритания по-прежнему придерживаются мнения, что Киеву необходимо «победить РФ».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.