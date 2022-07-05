The Times: ВС Британии не хватит боеприпасов для победы в противостоянии с Россией

Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией, и Москва осведомлена о недоукомплектованности армии Соединенного королевства. Об этом заявил аналитик The Times Эдвард Лукас.
Издание цитирует генерала в отставке Бена Ходжеса, по его словам, на прошлогодних военных учениях Warfighter у британских сухопутных войск «все важные боеприпасы» закончились уже на восьмой день.
«В случае войны с Россией станет явью самый кошмарный сон каждого солдата. Но общая картина весьма мрачная: у Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи», — констатирует аналитик.
В ходе последней конференции, посвященной современным конфликтам, выяснилось, что в случае реального столкновения с Россией, британской армии хватит боеприпасов только на два дня.