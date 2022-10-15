The Times: уволенный министр Квартенг предсказал скорую отставку Трасс

Критика в адрес Лиз Трасс началась всего через несколько недель после того, как она вступила на руководящую должность. Причиной стали ее экономические решения: премьер настояла на снижении налогов, и не хотела подписывать указ о соцвыплатах. В итоге выплаты все же были проведены, из-за чего пришлось нарастить выпуск валюты. В результате ситуация привела к девальвации национальной валюты, падению фондовых рынков, а бюджет в ближайшие несколько лет не досчитается более 160 млрд фунтов.