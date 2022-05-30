The Times: Россия победила Запад в битве за контроль над пшеницей

Журналист The Times также уточнил, что Россия и Украина имеют много общих экспортеров зерна. Так, значительная их доля приходится на Северную Африку и Ближний Восток. Именно эти регионы, в случае нехватки продовольствия, предпочитают обращаться к России, чтобы возместить недостаток продукции, констатировал автор.