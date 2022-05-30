The Times: Россия победила Запад в битве за контроль над пшеницей

Россия одерживает верх над Западом в противостоянии вокруг поставок пшеницы, сообщает The Times. Автор статьи считает, что Москва сумела выгодно использовать потенциальный сельскохозяйственный кризис.
По информации источника, российская экономика получит выгоду, если украинская сторона примет решение о прекращении экспорта своего зерна на определенное время. Одновременно с этим, связанные с кризисом опасения вызывают разлад внутри коллективного Запада.
«Россия захватила контроль над мировым рынком пшеницы и срамит Запад в фальшивом зерновом кризисе вокруг Украины», — говорится в материале иностранного издания.
Журналист The Times также уточнил, что Россия и Украина имеют много общих экспортеров зерна. Так, значительная их доля приходится на Северную Африку и Ближний Восток. Именно эти регионы, в случае нехватки продовольствия, предпочитают обращаться к России, чтобы возместить недостаток продукции, констатировал автор.