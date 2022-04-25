The Times: правительство Британии подготовило «убийственный» доклад из-за вечеринок Джонсона

«Доклад Сью обличителен. Он невероятно осложнит жизнь премьер-министру. На нее оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним. Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении», – сказал высокопоставленный британский чиновник в беседе с The Times.