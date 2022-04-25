The Times: правительство Британии подготовило «убийственный» доклад из-за вечеринок Джонсона

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Доклад сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит станет «убийственным» для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом написала газета The Times.
Согласно полученной информации, в документе содержится критика политика не только за вечеринки во время коронавирусного локдауна. Речь идет сложившейся культуре на Даунинг-стрит под руководством Джонсона.
«Доклад Сью обличителен. Он невероятно осложнит жизнь премьер-министру. На нее оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним. Ни один чиновник еще не оказывался в подобном положении», – сказал высокопоставленный британский чиновник в беседе с The Times.
Стоит отметить, что публикация документа отложена из-за вмешательства полиции. Однако, по словам собеседника The Times, доклад станет «убийственным» для Джонсона, а также может привести к отставке политика.
Телеканал RT ранее информировал, что Борис Джонсон совершил визит в Индию. По итогам мероприятия он заявил выходе взаимоотношений Лондона и Нью-Дели на новый уровень.