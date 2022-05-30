The Times: отказ от российского газа оставит без света миллионы британцев

Подчеркивается, что подачу электричества могут нормировать для шести миллионов домов в начале 2023 года, ограничения могут длится до одного месяца, а ВВП может упасть ниже прогнозируемых значений. Спрос на газ в Евросоюзе может вырасти, соответственно, увеличатся поставки из Норвегии, и в Британии из-за этого может возникнуть дополнительный фактор усиления дефицита газа.