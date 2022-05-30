The Times: отказ от российского газа оставит без света миллионы британцев

Обозреватели издания The Times сообщили, что жители Британии могут остаться без электроэнергии этой зимой, если Евросоюз прекратит закупать у России газ.
По словам авторов материала, власти Британии разрабатывают разные сценарии действий на разные ситуации с поставками энергоносителей из РФ. Утверждается, что готов план и на самый «мрачный» расклад — полное прекращение поставок российского газа.
«Говорят также, что официальные лица разработали еще более мрачную стратегию на случай, если Россия полностью перекроет газ в ЕС. Это предполагает, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и длиться три месяца, причем отключения будут как в будние, так и в выходные дни», — рассказали обозреватели британского издания.
Подчеркивается, что подачу электричества могут нормировать для шести миллионов домов в начале 2023 года, ограничения могут длится до одного месяца, а ВВП может упасть ниже прогнозируемых значений. Спрос на газ в Евросоюзе может вырасти, соответственно, увеличатся поставки из Норвегии, и в Британии из-за этого может возникнуть дополнительный фактор усиления дефицита газа.