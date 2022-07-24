Западные СМИ замалчивают о крупных победах России на Украине, уверен автор издания The Times.
Журналисты предпочитают выдавать желаемое за действительное, когда освещают самые мелкие достижения ВСУ. При этом о значимых продвижениях РФ не пишут, пояснил аналитик.
«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету, включая оценки того, сколько солдат погибает», — констатировали в издании.
Напомним, что Россия ведет на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.