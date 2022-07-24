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The Times: на Западе замалчиваются крупные успехи России в украинской спецоперации

The Times: на Западе замалчиваются крупные успехи России в украинской спецоперации
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Западные СМИ замалчивают о крупных победах России на Украине, уверен автор издания The Times.

Журналисты предпочитают выдавать желаемое за действительное, когда освещают самые мелкие достижения ВСУ. При этом о значимых продвижениях РФ не пишут, пояснил аналитик.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету, включая оценки того, сколько солдат погибает», — констатировали в издании.

Напомним, что Россия ведет на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

Запад спецоперация Украина
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