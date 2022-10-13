Новости0

The Telegraph: «зомби-экономика» стремительно разрушает Великобританию

Издание The Mirror перепутало министра финансов Британии с другим темнокожим мужчиной
pxhere.com

Отсутствие на рынке Великобритании реальных товаров и услуг привело к феномену «зомби-экономики», пишет обозреватель издания The Telegraph Аллистер Хит.

Такое положение вещей постепенно разрушает государство изнутри. Новому правительству во главе с премьером Лиз Трасс нужно принимать оперативные меры по созданию большего количества реальных товаров и услуг. В изменениях также нуждается и налоговая система.

В случае бездействия кабмина последствия для жителей Великобритании настанут уже очень скоро. Это выльется в существенное увеличение налоговой нагрузки для граждан, в том числе богатых. В конечном итоге местная экономика окончательно рухнет, резюмировал он.

великобритания налоги Экономика
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.