The Telegraph: «зомби-экономика» стремительно разрушает Великобританию

Отсутствие на рынке Великобритании реальных товаров и услуг привело к феномену «зомби-экономики», пишет обозреватель издания The Telegraph Аллистер Хит.
Такое положение вещей постепенно разрушает государство изнутри. Новому правительству во главе с премьером Лиз Трасс нужно принимать оперативные меры по созданию большего количества реальных товаров и услуг. В изменениях также нуждается и налоговая система.
В случае бездействия кабмина последствия для жителей Великобритании настанут уже очень скоро. Это выльется в существенное увеличение налоговой нагрузки для граждан, в том числе богатых. В конечном итоге местная экономика окончательно рухнет, резюмировал он.