The Telegraph: Зеленский жестко отчитал главкома за провалы ВСУ в Донбассе

Авторы британского издания The Telegraph рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своих генералов из-за неудач ВСУ в Донбассе.
Зеленский ранее жестко отчитал украинского главкома Валерия Залужного за введение ограничений на передвижение призывников и резервистов. Критике за такие меры подверглось все военное руководство, так как общественная реакция на ограничения была очень острой.
«Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня», — заявил Зеленский на заседании ставки Верховного главнокомандующего.
Как отметили обозреватели, резкая реакция Зеленского показала, насколько высшие круги киевской власти недовольны происходящими на фронте поражениями ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.