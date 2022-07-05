The Telegraph: Запад сократит помощь Украине из-за бессмысленности поддержки Киева

Страны Запада считают бессмысленной дальнейшую поддержку Украины, сообщают СМИ.
Обозреватели британского издания The Telegraph в своем материале пишут, что Запад постепенно приходит к мнению о бессмысленности дальнейшей поддержки киевского режима. В частности, он намерен сократить военную помощь украинским властям, если к осени они не смогут переломить ситуацию на фронте в свою пользу.
Журналисты пишут, что ВСУ прикладывают для этого все силы, которых остается все меньше. В частности, они уже отправляют в Донбасс необученных резервистов из территориальной обороны с Западной Украины.
Ранее ряд военных экспертов из США отметил заметные успехи российских войск в ходе специальной операции на Украине, передает Infox.