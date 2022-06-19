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The Telegraph: в Британии предложили увеличить количество противолодочных самолетов из-за подлодок ВМФ РФ

The Telegraph: в Британии предложили увеличить количество противолодочных самолетов из-за подлодок ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей

Великобритания хочет нарастить количество противолодочных самолетов из-за «активности» подводных лодок Военно-морского флота России вблизи своих границ, сообщают СМИ.

Обозреватели британского издания The Telegraph в своем материале пишут, что российский флот стремительно расширил арсенал своих субмарин, что вызывает опасения в военных кругах королевства. Об этом также заявил подполковник ВВС Британии Джеймс Хендерсон, отметив, что Москва вложила большие средства в развитие своих подводных сил.

«Это представляет угрозу для нас… Это пугает», — сказал он.

Для противостояния российским субмаринам британское командование предлагает закупить у США три патрульных противолодочных самолета Boeing P-8 Poseidon в дополнение к девяти имеющимся. Однако Министерство финансов Британии считает, что в условиях инфляции и роста цен на энергоносители это экономически не целесообразно.

Британия ВМФ РФ Россия самолеты
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