The Telegraph: в Британии предложили увеличить количество противолодочных самолетов из-за подлодок ВМФ РФ

Великобритания хочет нарастить количество противолодочных самолетов из-за «активности» подводных лодок Военно-морского флота России вблизи своих границ, сообщают СМИ.
Обозреватели британского издания The Telegraph в своем материале пишут, что российский флот стремительно расширил арсенал своих субмарин, что вызывает опасения в военных кругах королевства. Об этом также заявил подполковник ВВС Британии Джеймс Хендерсон, отметив, что Москва вложила большие средства в развитие своих подводных сил.
«Это представляет угрозу для нас… Это пугает», — сказал он.
Для противостояния российским субмаринам британское командование предлагает закупить у США три патрульных противолодочных самолета Boeing P-8 Poseidon в дополнение к девяти имеющимся. Однако Министерство финансов Британии считает, что в условиях инфляции и роста цен на энергоносители это экономически не целесообразно.