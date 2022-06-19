The Telegraph: в Британии предложили увеличить количество противолодочных самолетов из-за подлодок ВМФ РФ

Для противостояния российским субмаринам британское командование предлагает закупить у США три патрульных противолодочных самолета Boeing P-8 Poseidon в дополнение к девяти имеющимся. Однако Министерство финансов Британии считает, что в условиях инфляции и роста цен на энергоносители это экономически не целесообразно.