The Telegraph: украинские военные пытались заманить британских врачей на защиту Киева

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Солдаты Вооруженных сил Украины хотели обманным путем
заманить медиков-добровольцев из Великобритании на защиту Киева. Об этом пишет
газета The Telegraph.

По данным СМИ, этими волонтерами оказались Карл Вельш и Олли
Фаннелл. Они прибыли из Великобритании на Украину в надежде лечить раненых и
пострадавших от боевых действий. Однако их агитировали вступить в
интернациональный батальон и отправиться на передовую.

«Чтобы вступить в интернациональный легион, украинцы хотели
отобрать у нас паспорта, подписать контракт на год, тренировать нас в течение
двух дней, и спустя еще два дня мы должны были быть в Киеве», – сообщил Карл
Вельш.

Британские медики утверждают, что ни в одном официальном
источнике информации о попадании на передовую нет.  Также волонтеры не знали, что у них будут
отбирать паспорта и заключать годовой контракт.

Недавно Министерство обороны России сообщило о случае
удержания украинскими военными мирных жителей. Живым свидетельством этому стала
беженка из Мариуполя, которую боевики запрещенного в РФ «Азова» удерживали без
еды и воды на протяжении двух недель.

 
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