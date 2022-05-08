The Telegraph: Саудовская Аравия мешает Западу «задушить» Россию санкциями

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Обозреватель издания The Telegraph Джереми Уорнер считает, что Саудовская Аравия не дает странам коллективного Запада «задушить» Россию санкциями.
По словам автора британского издания, отказ от энергоносителей и сырья из РФ — экономически болезненный и трудный шаг для Лондона, несмотря даже на то, что страна наименее зависима от поставок из России, чем другие государства Старого Света.
«Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании», — цитируют автора РИА Новости.
Уорнер считает, что Саудовской Аравии следует нарастить производство энергоресурсов, чтобы помочь Британии, остальной Европе и США преодолеть кризис стоимости жизни, возникший в последние годы. По словам обозревателя, сейчас Эр-Рияд ведет себя как союзник России, а не «услужливый партнер Запада».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.