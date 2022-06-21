The Telegraph: «отрицающий Байден» стал худшим президентом США в современной истории

Обозреватель британского издания The Telegraph Нил Гардинер в одном из своих материалов заявил, что действующий президент США Джо Байден потерпел неудачу на своем посту, оказавшись одним из худших американских лидеров.
«Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок», — рассказывает Гардинер.
По мнению обозревателя, Байден выглядит все более изолированным и сбитым с толку, особенно когда встает за трибуну и начинает любую речь. Гардинер считает, что США находятся в «свободном падении», экономика страны движется к рецессии, а обвал фондовых рынков буквально уничтожает триллионы долларов с пенсионных счетов американских граждан.
«Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом», — подчеркнул автор.
В США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные Вашингтоном же санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире. Однако единицы из американских спикеров признают, что страна сама с удовольствуем «вставляет себе палки в колеса».