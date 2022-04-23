The Telegraph назвала «позором» отказ Шольца отправлять Украине вооружение

Французский президент Эммануэль Макрон, который в последнее

время активно стал присоединяться к антироссийской политике, все равно не

устраивает своих союзников, так как предпринимал попытки сгладить украинский

конфликт. По мнению The Telegraph, лидеры Европы должны прекратить

оправдываться и начать активно поддерживать позицию НАТО по отношению к России.