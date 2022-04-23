The Telegraph назвала «позором» отказ Шольца отправлять Украине вооружение

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Берлин и Париж должны «стыдиться» своего нежелания активно поставлять
Киеву вооружение для борьбы с Россией. Так считают в газете The Telegraph.
Немецкого канцлера Олафа Шольца британские журналисты считают
слабым за его отказ отправлять Украине оружие.
«Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле
поддержки Киева», — возмутились авторы издания.
Французский президент Эммануэль Макрон, который в последнее
время активно стал присоединяться к антироссийской политике, все равно не
устраивает своих союзников, так как предпринимал попытки сгладить украинский
конфликт. По мнению The Telegraph, лидеры Европы должны прекратить
оправдываться и начать активно поддерживать позицию НАТО по отношению к России.
«Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз
оказался бесполезен несмотря на то, что претендовал на роль супердержавы», —
заключили обозреватели.
Ранее в Москве неоднократно говорили, что Запад старается
всеми силами затянуть украинский кризис, отправляя Киеву вооружение. Однако в
МО РФ предупредили, что все грузы с военной помощью, которые будут попадать на
территорию Украины, сразу же станут законными целями Воздушно-космических сил
РФ.