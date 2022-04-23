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    The Telegraph назвала «позором» отказ Шольца отправлять Украине вооружение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    The Telegraph назвала «позором» отказ Шольца отправлять Украине вооружение

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    pixabay.com

    Берлин и Париж должны «стыдиться» своего нежелания активно поставлять
    Киеву вооружение для борьбы с Россией. Так считают в газете The Telegraph.

    Немецкого канцлера Олафа Шольца британские журналисты считают
    слабым за его отказ отправлять Украине оружие.

    «Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле
    поддержки Киева», — возмутились авторы издания.

    Французский президент Эммануэль Макрон, который в последнее
    время активно стал присоединяться к антироссийской политике, все равно не
    устраивает своих союзников, так как предпринимал попытки сгладить украинский
    конфликт. По мнению The Telegraph, лидеры Европы должны прекратить
    оправдываться и начать активно поддерживать позицию НАТО по отношению к России.

    «Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз
    оказался бесполезен несмотря на то, что претендовал на роль супердержавы», —
    заключили обозреватели.

    Ранее в Москве неоднократно говорили, что Запад старается
    всеми силами затянуть украинский кризис, отправляя Киеву вооружение. Однако в
    МО РФ предупредили, что все грузы с военной помощью, которые будут попадать на
    территорию Украины, сразу же станут законными целями Воздушно-космических сил
    РФ.

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