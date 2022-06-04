The Telegraph: многодетная британка рассказала, что стало с сыновьями после отказа от сахара

В частности, женщина уточнила, что полностью убрала из режима питания продукты, в которых содержатся искусственные подсластители. Тем не менее, дети могли есть пищу с натуральным сахаром — фрукты, молоко и другие. Главное в этой ситуации, по ее словам, это не говорить детям, что ограничиваете их в сахаре