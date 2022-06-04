The Telegraph: многодетная британка рассказала, что стало с сыновьями после отказа от сахара

Жительница Великобритании решила исключить из рациона детей сахар. The Telegraph показал, к чему привел эксперимент.
В частности, женщина уточнила, что полностью убрала из режима питания продукты, в которых содержатся искусственные подсластители. Тем не менее, дети могли есть пищу с натуральным сахаром — фрукты, молоко и другие. Главное в этой ситуации, по ее словам, это не говорить детям, что ограничиваете их в сахаре
«Не сообщайте детям о том, что меньше даете им сахара. Если они узнают о запрете, то будут думать об упущенных возможностях. Через 6-8 недель вкусовые рецепторы восстановятся», — пояснила она.
Глава семейства утверждает, что через некоторое время изменилось поведение детей — они стали спокойнее.