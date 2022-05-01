The Telegraph: мир может разделиться на два враждующих экономических блока

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Мировое сообщество может столкнуться в ближайшем будущем с кардинальными изменениями. К такому выводу пришли аналитики британской газеты The Telegraph.
По их словам, мир может разделиться на два экономических блока, которые будут противостоять друг другу. В газете подчеркнули, что речь идет о борьбе между Россией и Соединенными Штатами на Украине.
Эпоха глобализации, скорее всего, будет завершена, предрекли британцы мировому сообществу раскол. Они считают, что на одной стороне будут Вашингтон, страны ЕС и Лондон, а на другой — Москва, Джакарта, Пекин и Нью-Дели.
«Геополитика, действительно, вернулась», — отметили обозреватели.
Ранее сообщалось, что Пекин не одобряет антироссийские санкции, введенные на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине по защите республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.