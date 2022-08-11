The Telegraph: экономика Великобритании оказалась на грани краха из-за ситуации на Украине

Экономика Британии стремительно разрушается из-за последствий украинского и энергетического кризисов. Сейчас в стране наблюдаются серьезные проблемы, отмечает эксперт издания The Telegraph Бен Райт.
Как подчеркнул специалист, в Великобритании сейчас «ничего не работает и все стоит дорого». Жители страны отвлечены спорами о причинах своих бед, пытаясь найти решения своих проблем. Цены же продолжают расти, особенно на электроэнергию.
Также эксперт в статье привел прогноз консалтинговой фирмы Cornwall Insight — заявляется, что счета за ЖКХ в октябре дойдут до отметки в 3581 фунтов (сейчас квитанции составляют 1971 фунта). А в январе они поднимутся до 4266 фунтов.