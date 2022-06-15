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The Telegraph: двое бывших солдат ВС США взяты в плен под Харьковом

The Telegraph: двое бывших солдат ВС США взяты в плен под Харьковом
US Navy/via Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен двух американских наемников в ходе боев в Харьковской области, передают СМИ.

Как сообщают обозреватели издания The Telegraph со ссылкой на источники, речь идет о двух ветеранах ВС США, 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые выступали на стороне украинских войск. Такой вывод сделали их сослуживцы после того, как не смогли найти тела наемников.

Также журналисты отмечают, что сообщения о взятых в плен двух бывших солдат американской армии появлялись и в российских социальных сетях.

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