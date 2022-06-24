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The Telegraph: Британия оказалась на пороге продовольственного кризиса из-за разрыва отношений с РФ

The Telegraph: Британия оказалась на пороге продовольственного кризиса из-за разрыва отношений с РФ
pxhere.com

Обозреватели британского издания The Telegraph опросили экспертов из разных отраслей, как скажется на Великобритании разрыв связей с Россией: прогнозы показывают, что страна находится на пороге продовольственного кризиса.

«Облегчение наступит не скоро. Рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года и достигнет десяти процентов», — рассказал Томас Пью из аудиторской группы RSM.

В статье отмечается, что за май британские компании потратили на товары первой необходимости примерно на 10% больше, чем в 2021 году, стоимость импортных продуктов питания выросла на 20% — рекордный за 14 лет показатель.

Эксперты инвестиционного банка Citi рассказали изданию, что Британию ждет рост цен на продукты в размере 20% в первые месяцы 2023 года, виной тому — большой дефицит предложения.

Pexels/Michael Burrows
Pexels/Michael Burrows

Украинский кризис также негативно сказывается на ситуации с обеспечением продовольствия. Сократился экспорт украинского подсолнечного масла. Торговцы зерном возлагают большие надежды на Россию, приступившую к сбору урожая. Закупки у РФ помогли бы снизить инфляционное давление, полагают некоторые эксперты.

«Цены, вероятно, снизятся в ближайшие недели, но существенного улучшения не будет, поскольку стоимость продуктов питания останется выше средних исторических значений», — подчеркнул Чарльз Бранч, руководитель сельскохозяйственного отдела в Britannia Global Markets Limited.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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