The Sunday Times: троих приближенных Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах

«Парламентские власти должны устранить основные причины издевательств и

домогательств, а не просто полагаться на правоприменительный механизм, который

защищает только тех, кто считает себя вправе подавать жалобы», — подчеркнул

генеральный секретарь профсоюза Дэйв Пенман.

