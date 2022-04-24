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    The Sunday Times: троих приближенных Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    The Sunday Times: троих приближенных Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах

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    Martyn Wheatley Keystone Press Agency globallookpress

    Трем членам кабинета министров Великобритании, близким к
    премьер-министру страны Борису Джонсону, и двум министрам оппозиционного
    Теневого кабинета предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, пишет
    газета The Sunday Times.

    Заявления были приняты через анонимный сервис ICGS, не
    раскрывающий имени жертвы. В профсоюзе государственных служащих Великобритании
    высшего и среднего звена заявили, что соотношение сил между депутатами и
    нанятыми ими сотрудниками остается прежним.

    «Парламентские власти должны устранить основные причины издевательств и
    домогательств, а не просто полагаться на правоприменительный механизм, который
    защищает только тех, кто считает себя вправе подавать жалобы», — подчеркнул
    генеральный секретарь профсоюза Дэйв Пенман.

    Руководство страны предложило подать заявления о сексуальных домогательствах в
    правоохранительные органы.

    «Мы невероятно серьезно относимся ко всем утверждениям
    такого рода и призываем всех, у кого есть какие-либо обвинения, обращаться в
    соответствующие органы», — сказал представитель кабинета министров.

    Сейчас в Соединенном
    Королевстве идет ярое обсуждение отставки Бориса Джонсона из-за скандала с
    вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за короновируса. Премьер уже
    оплатил штраф, но пожелал остаться на своем посту, чтобы «решать проблемы
    страны».

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