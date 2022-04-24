The Sunday Times: троих приближенных Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах

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Трем членам кабинета министров Великобритании, близким к
премьер-министру страны Борису Джонсону, и двум министрам оппозиционного
Теневого кабинета предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, пишет
газета The Sunday Times.
Заявления были приняты через анонимный сервис ICGS, не
раскрывающий имени жертвы. В профсоюзе государственных служащих Великобритании
высшего и среднего звена заявили, что соотношение сил между депутатами и
нанятыми ими сотрудниками остается прежним.
«Парламентские власти должны устранить основные причины издевательств и
домогательств, а не просто полагаться на правоприменительный механизм, который
защищает только тех, кто считает себя вправе подавать жалобы», — подчеркнул
генеральный секретарь профсоюза Дэйв Пенман.
Руководство страны предложило подать заявления о сексуальных домогательствах в
правоохранительные органы.
«Мы невероятно серьезно относимся ко всем утверждениям
такого рода и призываем всех, у кого есть какие-либо обвинения, обращаться в
соответствующие органы», — сказал представитель кабинета министров.
Сейчас в Соединенном
Королевстве идет ярое обсуждение отставки Бориса Джонсона из-за скандала с
вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за короновируса. Премьер уже
оплатил штраф, но пожелал остаться на своем посту, чтобы «решать проблемы
страны».