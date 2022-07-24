The Sunday Times: Джонсон намерен вернуть пост премьера в будущем

Глава правительства 7 июля сообщил, что покидает свой пост после череды различных скандалов. Так, 50 чиновников покинули кабмин после ситуации с пьяным дебошем экс- заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Кроме того, Джонсон сам стал объектом осуждения после вечеринок на Даунинг-стрит, устроенных им в разгар пандемии коронавируса.