The Sunday Times: Джонсон намерен вернуть пост премьера в будущем

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в будущем вернуться на свой пост, пишет газета The Sunday Times.
Глава правительства 7 июля сообщил, что покидает свой пост после череды различных скандалов. Так, 50 чиновников покинули кабмин после ситуации с пьяным дебошем экс- заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Кроме того, Джонсон сам стал объектом осуждения после вечеринок на Даунинг-стрит, устроенных им в разгар пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что британский премьер намерен отправиться с «прощальным визитом» в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.