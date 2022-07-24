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The Sunday Times: Джонсон намерен вернуть пост премьера в будущем

The Sunday Times: Джонсон намерен вернуть пост премьера в будущем
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в будущем вернуться на свой пост, пишет газета The Sunday Times.

Глава правительства 7 июля сообщил, что покидает свой пост после череды различных скандалов. Так, 50 чиновников покинули кабмин после ситуации с пьяным дебошем экс- заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Кроме того, Джонсон сам стал объектом осуждения после вечеринок на Даунинг-стрит, устроенных им в разгар пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что британский премьер намерен отправиться с «прощальным визитом» в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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