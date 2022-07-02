The Sun: украинская модель Ховански пожаловалась на мужчин, предлагающих «интим» за жилье

«Они (мужчины. — Прим. ред.) нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность. Печально, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из происходящего на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм все еще процветает, даже в такое время», — заявила украинская модель.