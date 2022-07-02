The Sun: украинская модель Ховански пожаловалась на мужчин, предлагающих «интим» за жилье

Популярная украинская модель Ховански рассказал журналистам The Sun, что многие мужчины используют ситуацию в ее стране и предлагают ей убежище, явно намекая на «интим» взамен.
«Они (мужчины. — Прим. ред.) нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность. Печально, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из происходящего на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм все еще процветает, даже в такое время», — заявила украинская модель.
Ховански добавила, что много мужчин предлагало ей уехать из Украины, выйти за них замуж, но модель отказывала всем «претендентам», справедливо сомневаясь в безопасности таких предложений. Модель сейчас находится в Киеве и покидать Украину не собирается.