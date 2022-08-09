The Sun: Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Рита Ора и Тайка Вайтити

Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити тайно поженились. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники. Свадьба пары состоялась в Лондоне.

Это была по-настоящему интимная церемония, особенная для всех присутствующих. Их самые близкие люди стали свидетелями их безумной любви, — рассказал источник.

Инсайдер добавил, что Рита Ора не хочет выставлять это событие на всеобщее обозрение. Рита полна решимости сохранить отношения как можно более приватными.

Сама 31-летняя певица после заключения брака с 46-летним режиссером изменила фамилию на Ора-Вайтити.

Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились еще в 2018 году, однако встречаться начали в 2021 году. Впервые папарацци сфотографировали их вместе во время прогулки по Сиднею в мае прошлого года: певица прилетела туда на съемки шоу “Голос”, а Вайтити работал над съемками фильма Marvel “Тор: Любовь и гром”. В августе прошлого года они впервые вышли на красную дорожку как пара.

В июне этого года в СМИ впервые заговорили о том, что Ора и Вайтити помолвлены. А на прошлой неделе появились слухи о том, что свадьба Риты Оры и Тайки Вайтити уже состоялась: на безымянном пальце оскароносного режиссера заметили кольцо.

Ранее Вайтити был женат на кинопродюсере Челси Уинстэнли, у них двое детей. С женой режиссер развелся в 2018 году.

Тайка Вайтити известен такими работами, как “Кролик Джоджо” (за этот фильм режиссер получил премию “Оскар”), “Тор: Рагнарек”, “Тор: Любовь и гром”, “Реальные упыри”, “Отряд самоубийц”, а также сериалами “Чем мы заняты в тени” и “Мандалорец” и другими.