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The Sun: Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

The Sun: Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Звездные пары





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Рита Ора и Тайка Вайтити

Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити тайно поженились. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники. Свадьба пары состоялась в Лондоне. 

Это была по-настоящему интимная церемония, особенная для всех присутствующих. Их самые близкие люди стали свидетелями их безумной любви, рассказал источник.

Инсайдер добавил, что Рита Ора не хочет выставлять это событие на всеобщее обозрение. Рита полна решимости сохранить отношения как можно более приватными.

Сама 31-летняя певица после заключения брака с 46-летним режиссером изменила фамилию на Ора-Вайтити.

Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились еще в 2018 году, однако встречаться начали в 2021 году. Впервые папарацци сфотографировали их вместе во время прогулки по Сиднею в мае прошлого года: певица прилетела туда на съемки шоу “Голос”, а Вайтити работал над съемками фильма Marvel “Тор: Любовь и гром”. В августе прошлого года они впервые вышли на красную дорожку как пара.

В июне этого года в СМИ впервые заговорили о том, что Ора и Вайтити помолвлены. А на прошлой неделе появились слухи о том, что свадьба Риты Оры и Тайки Вайтити уже состоялась: на безымянном пальце оскароносного режиссера заметили кольцо.

Ранее Вайтити был женат на кинопродюсере Челси Уинстэнли, у них двое детей. С женой режиссер развелся в 2018 году.

Тайка Вайтити известен такими работами, как “Кролик Джоджо” (за этот фильм режиссер получил премию “Оскар”), “Тор: Рагнарек”, “Тор: Любовь и гром”, “Реальные упыри”, “Отряд самоубийц”, а также сериалами “Чем мы заняты в тени” и “Мандалорец” и другими.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
The Sun


Фото
GettyImages.ru


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