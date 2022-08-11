The Sun: после расставания с Шакирой Жерар Пике встречается с 23-летней студенткой, работающей в его офисе

Жерар Пике и Шакира

Как сообщает издание The Sun, игрок “Барселоны” Жерар Пике уже нашел новую любовь после расставания с Шакирой (они разошлись в июне этого года после почти 11 лет совместной жизни). По данным таблоида, 35-летний Пике встречается с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, которая работает в его ивент-агентстве Kosmos.

Клара изучает связи с общественностью, и, как полагают, она познакомилась с Пике во время работы над организацией мероприятий. Близкие к паре источники говорят, что они встречаются уже несколько месяцев. Это вызывает вопросы о том, не начался ли их роман до того, как Пике расстался с Шакирой. О причинах расставания сами звезды не говорят, но, по данным испанской прессы, отношения распались из-за измен футболиста. Сообщалось, что Жерара даже якобы застукали в постели с другой женщиной.

Она студентка, которая также работает на него в его офисе, организовывая мероприятия. Они молчали о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Люди помогали ему держать роман в секрете, а аккаунты Клары в социальных сетях удалили, чтобы люди не могли найти ее фотографии. Уже одно это заставляет его друзей думать, что он на самом деле очень серьезно относится к ней,

— говорит инсайдер.

В июне Пике уже заметили в компании с новой девушкой, однако неизвестно, была ли это Клара.

Шакира и Жерар Пике с сыновьями

Шакира и Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, выпущенную к чемпионату мира по футболу в том же году. У пары есть двое сыновей, опеку над которыми им еще предстоит поделить. Недавно стало известно, что футболист готов уступить и разрешить постоянное проживание детей в США с Шакирой — за 400 тысяч евро и пять перелетов первым классом в год. 45-летней певице же в настоящее время грозит еще и тюремный срок по делу о неуплате налогов. Прокуратура Испании запросила для нее восемь лет заключения.